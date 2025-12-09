Марочко: освобождение Остаповского позволяет ВС РФ форсировать реку Гайчур

Этот водоем служит ВСУ природным защитным барьером, пояснил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение Остаповского в Днепропетровской области позволяет силам РФ форсировать реку Гайчур, служащую Вооруженным силам Украины "природным защитным барьером". Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"С освобождением Остаповского у нас расширяются возможности и места для форсирования реки Гайчур, которая является своеобразным природным защитным барьером для украинских боевиков. С форсированием этой водной преграды украинские боевики начнут нести более ощутимые потери. Более того, они не смогут полноценно держать оборону, поскольку на данном участке и так уже по максимуму задействованы все резервы, которые только мог выделить [главком ВСУ Александр] Сырский", - сказал он.

9 декабря в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области бойцами группировки войск "Восток".