ТАСС: комбриг ВСУ заставляет военных идти в бой у Богуславки
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командир 77-й аэромобильной бригады ВСУ угрожает личному составу убийством в случае, если те не пойдут в бой в районе Богуславки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах со ссылкой на радиоперехват.
"Я тебя сам убью" - вот как осуществляется боевое управление в 77-й аэромобильной бригаде ВСУ. Через споры, угрозы и конфликты. Боевику, отказывающемуся передвигаться на позицию, пытается вправить мозг его командир. В ход идет и последний аргумент - угроза убийством", - рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что украинские солдаты находятся под постоянным контролем операторов FPV-дронов группировки войск "Запад" и паникуют из-за бездействия своего командования на богуславском направлении.