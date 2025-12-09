Над регионами России за шесть часов сбили 38 украинских БПЛА

В том числе сбиты четыре летевших на Москву беспилотника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за шесть часов уничтожиили над регионами РФ 38 украинских БПЛА, в том числе 4, летевших на Москву. Об этом сообщили в Минобороны России.

"9 декабря текущего года в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 над территорией Брянской области, 7 над территорией Московского региона, в том числе 4 летевших на Москву, 6 над территорией Калужской области, 2 над территорией Белгородской области, 2 над территорией Тульской области", - сказали там.