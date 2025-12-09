ТАСС: два насильно мобилизованных в ВСУ брата погибли с разницей в день

Один умер в Сумской области, другой - в Харьковской, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ Богдан и Валентин Василюки погибли в зоне проведения спецоперации с разницей в один день. Оба брата были мобилизованы против своей воли, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Нежелание [Владимира] Зеленского заканчивать войну приводит к новым жертвам. Стало известно о гибели двоих братьев Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой - в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оба военнослужащих ранее были мобилизованы в ряды ВСУ насильно, против своей воли.