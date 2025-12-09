ТАСС: служивший в ВСУ по "молодежному контракту" снайпер погиб

Военного бросили в штурм, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Украинский снайпер Станислав Колесник, подписавший контракт для молодых людей от 18 до 24 лет, был брошен командованием на штурм, где и погиб. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Снова из-за решений командования ВСУ в могилу отправляются новобранцы по "контракту 18-24". Военнослужащий 92-й отдельной штурмовой бригады Станислав Колесник, заключивший злополучный контракт, был убит в первом же штурме. Примечательно, что он был снайпером, что не предусматривает непосредственное участие в штурмовых действиях", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что, судя по всему, молодой человек был брошен своим командиром на штурм в качестве пехоты.

"Возможно, что из-за низкого уровня подготовки его огневая позиция быстро была вскрыта и уничтожена", - добавил представитель силовых структур.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, но в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Украинские власти пытаются восполнить потери в ВСУ любыми способами, в этой связи в стране периодически поднимается тема о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. В феврале этого года Минобороны Украины по инициативе Владимира Зеленского объявило о начале приема на контрактную службу мужчин от 18 до 24 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые контракты для молодежи билетом в один конец.