ТАСС: тело актера из "Слуги народа" из ВСУ вернули среди остальных 6 тыс.

По данным силовых структур, Иван Кононенко погиб в Курской области в ноябре 2024 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Тело украинского актера и спортсмена Ивана Кононенко, сыгравшего в сериале "Слуга народа", который служил в ВСУ и был уничтожен в Курской области, возвращено домой в июне в числе других 6 тыс. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Кононенко погиб в районе Нижнего Клина Курской области, служил в 1-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ. Год назад, 25 ноября 2024 года, был ликвидирован. Вернули тело в рамках обмена в составе 6 тыс. тел", - рассказал собеседник агентства.

О факте гибели ранее сообщило украинское Государственное агентство по вопросам кино. Помимо "Слуги народа", он также снимался в эпизодических ролях в менее известных украинских сериалах.

Россия и Украина по итогам двух первых раундов переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня, договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 тыс. человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей также в июне передала Киеву сначала 6 060 тел погибших украинских военнослужащих, вернув 78 тел погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.