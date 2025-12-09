В МО рассказали о рядовом, захватившем украинский блиндаж с радиостанцией

Трофейное оборудование позволило отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Рядовой Константин Ситченко уничтожил расчет пулемета ВСУ, а также захватил радиостанцию. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"В ходе разведки местности в районе одного из населенных пунктов рядовой Ситченко скрытно проник в лесополосу, находящуюся под контролем противника, где обнаружил пулеметный расчет и вражеский блиндаж. Проявляя хладнокровие и не теряя самообладания, вступил в стрелковый бой с превосходящей силой противника. Константин уничтожил вражеский пулеметный расчет и захватил радиостанцию противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что захваченная Ситченко радиостанция позволила отслеживать переговоры ВСУ и координировать действия российских штурмовых групп.

В ведомстве также рассказали о рядовом Михаиле Кухоренко. Находясь на посту воздушного наблюдения, он сбил украинский дрон. "Во время несения службы Михаил обнаружил приближающийся FPV-дрон противника. Быстро оценив ситуацию, он занял выгодную позицию и точным огнем из стрелкового оружия сбил беспилотник, тем самым не позволив ему достичь расположения личного состава", - отметили в Минобороны РФ.