Патрушев: разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ РФ завершается

В документе будет указано число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту, отметил помощник президента РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Работа над уточненной программой строительства Военно-морского Флота России до 2050 года завершается. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев "Известиям" .

"В настоящее время завершается работа над уточненной программой кораблестроения Военно-морского флота России до 2050 года. После утверждения главой государства она станет основным документом программно-целевого планирования, в котором будет указано конкретное число и характеристики кораблей и объектов военной морской техники, необходимых флоту" - пояснил он.

Ранее Патрушев сообщал в интервью aif.ru, что президент РФ Владимир Путин 30 мая утвердил Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года.