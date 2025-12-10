Марочко: освободив Остаповское, ВС РФ расширили буферную зону на 1 км
Редакция сайта ТАСС
01:00
обновлено 01:03
ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, освободив населенный пункт Остаповское в Днепропетровской области, на 1 км расширили буферную зону на стыке с соседней Запорожской областью. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на 1 км буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями", - сказал он.
Военный эксперт отметил, что освобождение Остаповского открывает оперативные просторы для наступления сил РФ как на север, так и на запад от населенного пункта.
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области бойцами группировки войск "Восток".