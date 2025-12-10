Боец Лавр: для захода в Остаповское штурмовики "Востока" прошли через болота

По словам военнослужащего, все подходы к населенному пункту были заминированы

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Восток" для захода в населенный пункт Остаповское Днепропетровкой области пересекли болота, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии с позывным Лавр.

"Подходы все были заминированы, поэтому пришлось обходить по болотистой местности. Вода по колено, по пояс", - сказал штурмовик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.