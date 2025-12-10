Минобороны: Гуляйполе находится под полным огневым контролем ВС РФ

Это исключает скрытное перемещение и смену позиций противника, отметили в ведомстве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Город Гуляйполе, ведущие в него дороги и прилегающие территории находятся под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящий момент город с ведущими в него дорогами и прилегающими территориями находится под полным огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки "Восток", что исключает как незамеченное перемещение и смену позиций противником в городской застройке, так и подвоз ему резервов и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В Минобороны предоставили кадры работы расчета РСЗО "Град" 35-й армии Восточной группировки по уничтожению пунктов временной дислокации ВСУ в частной жилой застройке города в Днепропетровский области. Уничтожение укрепленных позиций и сооружений, которые противник использовал для размещения живой силы и техники, позволило штурмовым подразделениям продолжить продвижение в Гуляйполе.

Также в ведомстве предоставили кадры уничтожения техники ВСУ операторами войск беспилотных систем.

"В ходе боевой работы были уничтожены несколько бронемашин Humvee, пораженных в движении на подъездах к населенному пункту и в городской черте. Одна из машин после подрыва на мине была добита точным ударом дрона.

Кроме того, поражены и пикапы с живой силой, которые противник пытался использовать для переброски резервов в осажденный город", - сказали там.