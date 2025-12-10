Командир Став: в Остаповском в плен сдались двое бойцов ВСУ
ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в населенном пункте Остаповское Днепропетровской области взяли в плен двоих солдат ВСУ, рассказал ТАСС командир штурмового отделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки "Восток" с позывным Став.
"Мы взяли двоих пленных. Они сдались без сопротивления", - сказал командир.
Он добавил, что дроны ВСУ пытались помешать эвакуации пленных, однако их удалось вывести в безопасное место.
9 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.