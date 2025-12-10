Операторы беспилотных систем уничтожают "спящие" дроны ВСУ у Красноармейска

БПЛА, обнаружив цель, зависают над ней и поражают сбросом боеприпасов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Операторы войск беспилотных систем на красноармейском направлении при помощи сбросов боеприпасов со своих БПЛА уничтожают так называемые "спящие" дроны ВСУ в засадах на крышах домов или на дорогах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Изучив тактику украинских боевиков, военнослужащие войск беспилотных систем группировки успешно выявляют замаскированные беспилотники противника на крышах домов, на дорогах и других укромных местах. Расчеты, обнаружив вражеский дрон, мастерски зависают над ним в воздухе и уничтожают его сбросом боеприпасов", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ также предоставили видеокадры с такой работой российских операторов.