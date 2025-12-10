Боец Лавр: ВСУ сбегали с позиций в Остаповском, несмотря на численный перевес

Украинские солдаты боялись вступать в стрелковый бой, рассказал штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Украинские войска в населенном пункте Остаповское Днепропетровской области сбегали с позиций, несмотря на численное преимущество, рассказал ТАСС штурмовик 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии с позывным Лавр.

"У них было численное преимущество. Во-первых, они закрепленные были по строениям. Но тем не менее, в стрелковый бой они вступать боятся, сбегают", - рассказал штурмовик.

Он добавил, что вооружение у противника в этом населенном пункте было образца НАТО.

9 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.