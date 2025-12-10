ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Расчет "Тосочки" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО

Система управления огнем обеспечила оперативное наведение на цель, после этого огнеметчики поразили цель двумя сериями пусков
Редакция сайта ТАСС
02:02
Минобороны России/ ТАСС
© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" 10-го гвардейского полка РХБЗ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Получив точные координаты цели, расчет под прикрытием группы огневой поддержки и группы дозора выдвинулся в район выполнения боевой задачи. По прибытии на огневую позицию военнослужащие развернули установку из походного положения в боевое. Автоматизированная система управления огнем обеспечила оперативное наведение на цель, после чего огнеметчики выполнили две серии пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальность до 15 км", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предоставили видеокадры работы расчета и кадры с разведывательного дрона, на которых запечатлено уничтожение ротного опорного пункта ВСУ. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине