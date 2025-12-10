Расчет "Тосочки" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО

Система управления огнем обеспечила оперативное наведение на цель, после этого огнеметчики поразили цель двумя сериями пусков

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" 10-го гвардейского полка РХБЗ группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Получив точные координаты цели, расчет под прикрытием группы огневой поддержки и группы дозора выдвинулся в район выполнения боевой задачи. По прибытии на огневую позицию военнослужащие развернули установку из походного положения в боевое. Автоматизированная система управления огнем обеспечила оперативное наведение на цель, после чего огнеметчики выполнили две серии пусков термобарических реактивных боеприпасов на дальность до 15 км", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предоставили видеокадры работы расчета и кадры с разведывательного дрона, на которых запечатлено уничтожение ротного опорного пункта ВСУ.