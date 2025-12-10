Танк Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Огонь корректировали с помощью беспилотника

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт и личный состав подразделений ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи танков Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" точным огнем уничтожили опорный пункт формирований ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что воздушная разведка подразделения войск беспилотных систем выявила опорный пункт противника. Получив целеуказание, экипаж танка занял заранее подготовленную огневую позицию и выполнил стрельбу по указанным координатам. Наведение огня корректировалось с помощью беспилотника, что позволило эффективно нанести огневое поражение при меньшем использовании боеприпасов.

"Мы получаем команду, получаем цели, координаты и отрабатываем. Стараемся по максимуму помочь штурмовым группам. Ведется у нас и наблюдение с "птичек" (БПЛА - прим. ТАСС) по нашей работе, когда отрабатываем. Смотрим видео после работы, оцениваем свою работу и недостатки стараемся устранять, если есть такие", - сказал командир танка с позывным Рубеж на видео, предоставленном ведомством.