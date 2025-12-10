Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" уничтожил группу пехоты ВСУ у Купянска

Скопление боевиков противника выявила воздушная разведка, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Куб" войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожил скопление пехоты ВСУ на купянском направлении, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"С помощью воздушной разведки было выявлено скопление боевиков ВСУ, которые вели огонь в сторону российских подразделений. Полученные координаты цели передали на пункт управления беспилотниками. Далее оператор комплекса ввел данные в компьютер, сделал расчеты и настроил связь с бортом. В это время техники подготовили "птичку" (боеприпас "Куб" - прим. ТАСС) к запуску и произвели пуск барражирующего боеприпаса, начиненного осколочно-фугасным снарядом, который поразил цель (группу пехоты ВСУ - прим. ТАСС) с высокой точностью", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что барражирующие боеприпасы "Куб" предназначены для поражения одиночных и групповых объектов легкобронированной техники в тактической глубине противника. Там подчеркнули, что для боеприпасов характерна низкая акустическая заметность, простота эксплуатации, высокая скрытность и скорость развертывания, пуска и свертывания.