ТАСС: в Сумской области солдаты ВСУ охраняют частные объекты

На охрану личный состав отдает командир бригады, сообщили российские силовики

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Командир 21-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ в Сумской области отдает личный состав для охраны частных объектов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в 21-й омбр вскрылись случаи привлечения личного состава к несвойственным подразделению задачам. Командир бригады отдает свой личный состав для охраны частных объектов в Сумской области", - сказал собеседник агентства.