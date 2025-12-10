Марочко: бойцы РФ закрепились на окраинах Дробышева в ДНР

Российская армия продвинулась в южном направлении от населенного пункта Новоселовка и расширила зону контроля вдоль береговой линии реки Нитриус, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие закрепились на окраинах населенного пункта Дробышево Донецкой Народной Республики и начали обустраиваться на новых позициях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Ведя маневренные действия северо-западнее Дробышева, ВС РФ зацепились за окраины населенного пункта и начали закрепляться на новых позициях", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что в ходе боев силы РФ также продвинулись в южном направлении от населенного пункта Новоселовка и расширили зону контроля вдоль береговой линии реки Нитриус.

Кроме того, по словам Марочко, бойцы РФ выбили украинских солдат с ряда позиций западнее Ставков, однако противник еще продолжает удерживать несколько ключевых высот.