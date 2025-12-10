Бойцы "Востока" уничтожили семь станций спутниковой связи Starlink
Редакция сайта ТАСС
04:06
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Восток" за сутки уничтожили семь станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два квадроцикла, склад материальных средств и семь станций спутниковой связи Starlink", - сказал он.
Также уничтожены восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.