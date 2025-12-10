Бойцы "Востока" уничтожили семь станций спутниковой связи Starlink

Также ВС РФ поразили восемь пунктов управления беспилотной авиации ВСУ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Восток" за сутки уничтожили семь станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки "Восток" Дмитрий Миськов.

"Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два квадроцикла, склад материальных средств и семь станций спутниковой связи Starlink", - сказал он.

Также уничтожены восемь пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.