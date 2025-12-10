Бойцы "Запада" сбили 45 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ "Вампир"

Войска группировки также уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа противника, 45 пунктов управления дронами и 4 полевых склада боеприпасов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки сбили в воздухе 47 БПЛА самолетного типа и 45 тяжелых ударных гексакоптеров ВСУ типа "Вампир". Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" в том числе войсками беспилотных систем за сутки уничтожили <…> 9 наземных робототехнических комплексов ВСУ. Расчетами ПВО, группами РЭБ и постами воздушного наблюдения подавлены и сбиты в воздухе 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 45 тяжелых ударных гексакоптеров типа "Вампир". Кроме того, скрыты и уничтожены 45 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и 4 полевых склада боеприпасов ВСУ", - сказал он.