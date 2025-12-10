В ДНР ВС РФ уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ

Российская армия также уничтожила 4 антенны связи, 2 терминала спутниковой связи Starlink и 11 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бойцы Южной группировки войск уничтожили за сутки четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ и 11 пунктов управления БПЛА в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

"<...>Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 4 антенны связи, 11 пунктов управления БПЛА, 2 терминала спутниковой связи Starlink, 4 наземных робототехнических комплекса, 18 блиндажей ВСУ, сбито 6 БПЛА противника, в том числе октокоптер Р-18", - сказал он.