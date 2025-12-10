Над регионами России за ночь сбили 20 украинских БПЛА

Один из них перехватили над Московской областью

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь над российскими регионами 20 украинских беспилотников, из них один - над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Так, 16 БПЛА сбили над Брянской областью, 2 БПЛА - над Калужской областью и по 1 БПЛА - над Белгородской областью и Московским регионом.