Пленный ВСУ рассказал, что за 12 дней на передовой еду доставляли всего трижды

Украинские солдаты добывали пропитание в подвалах заброшенных домов, сообщил военнослужащий Михайло Белецкий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Пленный военнослужащий ВСУ Михайло Белецкий рассказал, что за 12 дней, которые он провел на позиции с подразделением, воду и еду им доставляли всего трижды, поэтому они искали пропитание в подвалах заброшенных домов.

"На позиции в доме мы просидели 12 дней, задача была наблюдать за дорогой. Из боекомплекта мы имели с собой по четыре магазина. Воду и еду привозили коптером "Баба-яга", мы просили-просили, чтобы нам возили еду, но за 12 дней к нам только три раза прилетали. Мы за это время были в подвалах - шарили, искали, что можно покушать, с собою забирали", - говорит военнопленный.

В Минобороны РФ отметили, что доведенные своим командованием до крайности украинские военные добровольно сдались в плен, чтобы элементарно выжить. "Мы сидели в доме и почувствовали, что кто-то идет. Посмотрели - это было четверо русских солдат. Мы стучали в окно, сказали, что сдаемся, оставили оружие в доме и вышли к ним через окно. Когда нас взяли в плен, русские нам дали покурить, дали нам воды попить, отдали нам то, что у них было с собой поесть", - рассказал Белецкий.