Депутат Юрченко: армия России ведет бои в центре Гуляйполя

После освобождения Новоданиловки есть надежда на то, что в те же сроки будет освобожден Орехов, отметил депутат законодательного собрания Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Армия России успешно форсировала реку Гайчур, разделяющую Гуляйполе и ведет бои в центре города. Об этом ТАСС рассказал депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Уже сейчас наша армия форсировала реку Гайчур и ведет бои в центре города. Таким образом мы можем надеяться, что до конца текущего года мы освободим этот населенный пункт. Кроме того, после освобождения Новоданиловки есть надежда на то, что в те же сроки будет освобожден Орехов", - сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что армия России максимально быстро идет к Запорожью, городу, который конституционно является частью Российской Федерации.