ВСУ потеряли укрепления с живой силой в зоне ответственности Южной группировки
Редакция сайта ТАСС
06:13
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили два пункта БПЛА и три блиндажа с личным составом противника, сообщили в Минобороны России.
"В районе населенного пункта Константиновка разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили два пункта управления (ПУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника и передали их координаты расчетам беспилотных систем и 122-мм орудия. Точным огнем из гаубицы были уничтожены цели противника", - говорится в сообщении.
Там также рассказали об уничтожении бойцами 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки трех блиндажей с живой силой противника. По укреплениям ВСУ были нанесены удары из 122-мм гаубицы Д-30.