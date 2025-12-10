ВС РФ поразили предприятие ВПК и объекты ТЭК Украины

Российские силы также нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских формирований

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили предприятие военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В перечень пораженных целей вошли: объекты военно-промышленного комплекса Украины, энергетические объекты, задействованные в целях ВСУ, а также пункты временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.