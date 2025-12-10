ВС РФ зачищают Светлое и Гришино в ДНР
09:24
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" ведут зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики", - отметили в ведомстве.