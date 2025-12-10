Над Россией сбили шесть БПЛА

Силы ПВО уничтожили дроны в период с 09:00 до 12:00 мск

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 декабря в период с 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Курской, Белгородской, Калужской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.