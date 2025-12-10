Росгвардия уничтожила около 700 вражеских БПЛА в Центральной России

Подразделения объединения продолжают успешно выполнять поставленные служебно-боевые задачи, в том числе в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии уничтожили около 700 вражеских беспилотников различных типов с начала текущего года в Центральной России. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии по итогам заседания военного совета.

"Подразделения объединения продолжают успешно выполнять поставленные служебно-боевые задачи, в том числе в ходе специальной военной операции, обеспечения правового режима контртеррористической операции на территориях Брянской, Белгородской и Курской областей. В целях борьбы с беспилотниками ВСУ в ряде субъектов эффективно действуют расчеты мобильных огневых групп. Во время вражеских воздушных атак они сбили и уничтожили около 700 БПЛА различного типа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что росгвардейцы также занимаются охраной особо важных и режимных объектов, имущества физических и юридических лиц. В Центральном федеральном округе под их охраной находится более 116 тыс. объектов и свыше 304 тыс. мест проживания, а также 7 тыс. транспортных средств. С начала года сотрудники вневедомственной охраны отработали более 130 тыс. сигналов "Тревога", поступивших с охраняемых объектов, и 25 тыс. выездов по сообщениям из дежурных частей территориальных отделов полиции. По их результатам возбуждено более 700 уголовных дел, составлено более 103 тыс. протоколов об административных правонарушениях, выявлено и доставлено в дежурные части более 640 человек, находящихся в розыске. "Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны Центрального округа задействованы в обеспечении безопасности объектов образования, расположенных на федеральной территории Сириус, а также осуществляют охрану объектов на комплексе Байконур", - отметили в пресс-службе.