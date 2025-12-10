ВСУ потеряли автотехнику и живую силу от действий Южной группировки

Украинские военные понесли потери на северском направлении

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили три автомобиля и укрепления с личном составом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили два автомобиля противника на краматорско-дружковском направлении", - следует из сообщения.

Также сообщается об уничтожении пикапа, укрытия живой силы и блиндажа ВСУ расчетами БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки на северском направлении.