ВСУ потеряли автотехнику и живую силу от действий Южной группировки
11:02
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили три автомобиля и укрепления с личном составом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Операторы беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск обнаружили и уничтожили два автомобиля противника на краматорско-дружковском направлении", - следует из сообщения.
Также сообщается об уничтожении пикапа, укрытия живой силы и блиндажа ВСУ расчетами БПЛА войск беспилотных систем Южной группировки на северском направлении.