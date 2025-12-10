Путин присвоил 299-му парашютно-десантному полку наименование "гвардейский"
Редакция сайта ТАСС
13:16
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 299-му парашютно-десантному полку почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован.
Отмечается, что почетного наименования полк удостоен "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".