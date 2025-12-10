Медведев: с начала 2025 года в армию РФ поступило больше 400 тыс. контрактников

В добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек, отметил заместитель председателя Совбеза РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Больше 400 тыс. военнослужащих по контракту прибыло в воинские части с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.

"Ориентиры, которые были заданы и которые были обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. Кроме того, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек", - отметил Медведев.