Медведев: с начала 2025 года в армию РФ поступило больше 400 тыс. контрактников
Редакция сайта ТАСС
13:19
обновлено 13:31
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Больше 400 тыс. военнослужащих по контракту прибыло в воинские части с начала 2025 года. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.
"Ориентиры, которые были заданы и которые были обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. Кроме того, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тыс. человек", - отметил Медведев.