Путин присвоил 44-му инженерно-саперному полку наименование "гвардейский"

Военные проявили массовый героизм и отвагу, говорится в документе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 44-му инженерно-саперному полку почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован.

Отмечается, что почетное наименование присвоено "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".