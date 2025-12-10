Над регионами России за пять часов сбили 31 украинский БПЛА

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за пять часов перехватили и уничтожили над регионами РФ 31 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 декабря текущего года в период с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, пять БПЛА - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА - над территориями Тульской области Московского региона", - говорится в сообщении.