Над регионами России за три часа сбили 37 украинских БПЛА

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Рубцов/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 37 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"10 декабря текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 25 БПЛА - над территорией Брянской области, пять БПЛА - над территорией Калужской области, три БПЛА - над территорией Воронежской области и по два БПЛА - над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.