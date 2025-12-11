Инструкторы РФ работают в ЦАР вместе с военными ДР Конго, Чада, Камеруна

Помимо официальных властей российские военнослужащие работают напрямую с командирами приграничных гарнизонов, сообщил советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский

БАНГИ /ЦАР/, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военные инструкторы в Центрально-Африканской Республике наладили обмен информацией в приграничных районах с военными из Демократической Республики Конго, Чада и Камеруна. Об этом сообщил ТАСС советник по безопасности президента ЦАР Дмитрий Подольский с позывным Салем.

"В приграничных районах с ДРК, Чадом, Камеруном помимо официальных властей мы находим выходы на командиров приграничных гарнизонов и с ними уже напрямую налаживаем взаимодействие где-то через гарнизоны FACA (армия ЦАР - прим. ТАСС), где-то через местные администрации, через старейшин", - сказал Салем.

Он добавил, что военные обмениваются с инструкторами информацией касательно боевиков, также могут проводиться совместные операции в приграничной зоне.