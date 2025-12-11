"Бермос": в приграничье РФ создали закрытую радиосеть протяженностью 700 км

Систему создали с помощью ретрансляционного комплекса "Куст-2", который работает на основе цифровой связи DMR

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Автономный ретрансляционный комплекс "Куст-2", построенный на основе цифровой связи DMR, применен для создания закрытой радиосети протяженностью 700 км в приграничье РФ. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика "Бермос".

"Комплекс "Куст-2" построен на основе профессионального оборудования цифровой радиосвязи DMR. Назначение комплекса - создание бесшовной радиосети на большой территории без использования IP-инфраструктуры. "Куст-2" применяется в зоне СВО различными подразделениями, в числе которых операторы БПЛА, артиллеристы и разведчики. Также в приграничье РФ на территории Брянской, Курской и Белгородской областей благодаря применению ретрансляторов "Куст-2" была построена радиосеть протяженностью порядка 700 км. Сеть используется в ходе отражения атак ВСУ, и позволила обеспечить надежную и быстроразворачиваемую закрытую цифровую связь. Это позволяет оперативно принимать те или иные решения тем, кто ее использует", - сообщили в "Бермос".

По словам официального представителя организации, комплекс выполнен в защищенном от влаги противоударном корпусе, автономное питание поддерживается долговечным LiFePO4 аккумулятором большой емкости. "Ретрансляторы цепляются между собой при помощи радиоканала, что позволяет обходить различные препятствия, сглаживать рельеф местности - нет необходимости размещать антенны соседних ретрансляторов в зоне прямой видимости. По запросу военных мы модернизировали «Куст-2»: если раньше аккумулятор был вмонтирован, то сейчас его можно заменить в течение 10 секунд. Это позволяет закинуть ретранслятор на точку, где он будет автономно работать до двух суток", - уточнили в "Бермос".

Вес комплекса "Куст-2" - 29 кг. Стандарт радиосвязи - DMR Tier II. Мощность передачи - 5-50 Вт. Диапазон частот - UHF 400-470 МГц, VHF 136-174 МГц.