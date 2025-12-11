Трансляция

Путин провел совещание по ситуации в зоне СВО. Видеотрансляция завершена

ВС РФ освободили Кучеровку и Куриловку

Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

ВС РФ освободили Кучеровку и Куриловку, а также южную часть Димитрова.

Путин отметил, что обещание освободить Северск до 15 декабря было выполнено. Российские подразделения в Северске выявляют и уничтожают одиночных военных ВСУ, укрывающихся в строениях. По словам главы государства, освобождение Северска приближает новые успешные наступления и изгнание ВСУ из Донбасса.

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска выполняют задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с замыслом.