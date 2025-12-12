В РФ испытывают дрон "Черный коршун - 15" с грузоподъемностью до 100 кг

Аппарат представляет собой качественный скачок - переход от дронов для точечной доставки малых грузов к полноценной беспилотной транспортной платформе, сообщили разработчики

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские специалисты проводят испытания грузового дрона мультироторного типа "Черный коршун - 15" (ЧК-15СВО) с полезной нагрузкой до 100 кг для доставки боеприпасов, медикаментов и других грузов. Потенциально аппарат может применяться для эвакуации раненых. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике "Дронакс".

"Мы позиционируем дрон "Черный коршун - 15" (ЧК-15СВО) как грузовой логистический дрон с рекомендуемой грузоподъемностью 100 кг. В комплекте идет универсальная система жесткой перевозки и сброса/отцепа крупногабаритных грузов, совместимая с ТМ-62 (противопехотная мина), таким образом, применять дрон можно для доставки боеприпасов, снаряжения, медикаментов и других грузов. Технически может рассматриваться возможность применения для эвакуации раненых, исходя из грузоподъемности и наличия системы перевозки грузов. Сейчас система ЧК-15СВО проходит комплексные испытания в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, в том числе с учетом специфики современных конфликтов", - рассказали в организации.

В "Дронакс" уточнили, что аппарат вызывает "активный интерес со стороны специалистов, отвечающих за оснащение подразделений современными беспилотными системами логистики и разведки". "Основным и принципиальным отличием ЧК-15СВО является его максимальная для данного класса грузоподъемность - до 100 кг при сохранении компактности, маневренности и автономности мультироторной платформы. Это позволяет аппарату выполнять задачи, ранее недоступные для серийных грузовых мультикоптеров. Перевозка габаритных и тяжелых единичных грузов (например, боеприпасы крупного калибра, оборудование, средства связи), для которых ранее требовалось либо несколько легких дронов, либо рискованное использование наземного транспорта", - добавили в компании.

По словам официального представителя "Дронакс", аппарат может быть интегрирован с тяжелым специализированным оборудованием - мощные средства наблюдения, системы РЭБ или модули для эвакуации - без потери летных качеств. "ЧК-15СВО позволяет решать логистические задачи за один рейс, что критически важно в условиях высокой интенсивности работ и необходимости минимизировать время нахождения в зоне риска. Таким образом, ЧК-15СВО представляет собой качественный скачок - переход от дронов для точечной доставки малых грузов к полноценной беспилотной транспортной платформе, способной существенно изменить организацию снабжения и выполнения специальных задач в полевых условиях", - подчеркнули в "Дронакс".