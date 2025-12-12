"Калашников" выполнил контракт на поставку пушек для истребителей Су и МиГ

Изделия отгружены точно в установленные сроки, сообщили в концерне

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" выполнил обязательства 2025 года по поставкам 30-мм авиационных автоматических пушек ГШ-301 заказчику, сообщили в концерне.

"АО "Концерн "Калашников" исполнило договорные обязательства 2025 года по поставкам 30-мм авиационных автоматических пушек ГШ-301 заказчику. Изделия отгружены точно в установленные сроки. Более того, предприятие приступило к исполнению производственного плана на 2026 год по выпуску ГШ-301", - говорится в сообщении.

Авиапушка, получившая неофициальное название "балерина" за свою легкость и высокую скорострельность, входит в состав вооружения истребителей МиГ-29, МиГ-29К/КУБ, Су-27, Су-30, Су-35, фронтовых бомбардировщиков Су-34. "В ее производстве используются новейшее наукоемкое оборудование и высоколегированные марки стали, что обеспечивает изделию отличное качество. Отметим, в последние годы производство ГШ-301 выросло в связи с проведением специальной военной операции", - добавили в концерне.