Бойцов РФ начали обучать управлению цифровым грузовым дроном "Добрыня Никитич"

Беспилотник способен выполнять задачи в зоне воздействия средств РЭБ, сообщил официальный представитель научно-производственного центра "Сварог

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Подготовка российских расчетов БПЛА управлению новой модификацией грузового дрона "Добрыня Никитич" с цифровой связью для доставки грузов весом до 10 кг началась в прифронтовой зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель научно-производственного центра "Сварог".

"Нашими специалистами разработана новая модификация грузового дрона "Добрыня Никитич" с цифровой связью для доставки грузов весом до 10 кг. Дрон оснащен системой защиты от спуфинга и инерциальной системой навигации, которая позволяет планировать полеты в автоматическом режиме. Таким образом, военнослужащие могут более эффективно наладить логистику - особенно через водные преграды, где в настоящее время имеется большое количество разрушенных мостов. В настоящее время наши инструкторы проводят обучение расчетов БПЛА управлению новым аппаратом в прифронтовой полосе. Мы активно работаем с подразделениями, учим военнослужащих использовать современную технику, а также производим техническое сопровождение", - сказали в организации.

Официальный представитель НПЦ "Сварог" уточнил, что дрон с цифровой связью способен выполнять задачи в зоне воздействия средств РЭБ. "Сейчас во всех районах зоны СВО - как тыловых, так и фронтовых - ведется активное применение РЭБ. И если использовать беспилотник с аналоговой связью, то с большей долей вероятности аппарат не достигнет намеченной цели, потеряет управление и упадет. В свою очередь, цифровое управление дает возможность автоматических полетов, которым абсолютно никак не мешает воздействие РЭБ. Управление происходит с помощью программы по выстроенному маршруту", - добавили в организации.

В НПЦ также отметили простоту управления дроном с цифровой связью. "Любой, кто имеет простые навыки управления дронами типа Mavic, может научиться использованию дрона с цифровым управлением за короткое время. Обучение работе на дроне "Добрыня Никитич" длится менее недели. За это время подразделение обучается выполнению полного спектра задач, включая минирование минами ТМ-62. После этого расчет может уже полноценно выполнять боевую работу с применением грузового дрона", - заключили в организации.