ВСУ были деморализованы, когда ВС РФ вошли в Суджу по газовой трубе

Следующими освобожденными населенными пунктами стали Гончаровка, Рубанщина, Гоголевка, рассказал командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Рубеж

ГЕНИЧЕСК, 13 декабря. /ТАСС/. Украинские военные были деморализованы, и у них началась паника, когда подразделения ВС РФ вошли в город Суджу Курской области по газовой трубе. Об этом ТАСС заявил участник операции "Поток" командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным Рубеж.

"В Судже у противника была паника, деморализация, они начали бегать кто-куда, все бросать. Ну и мы, соответственно, дожимали их, просто заходили и зачищали. Забрали Суджу. Следующий населенный пункт у нас был Гончаровка. Гончаровку зачистили, Рубанщину, Гоголевку", - сказал он.

Рубеж сообщил, что родился в Бурятии. За участие в операции "Поток" командир был награжден орденом Александра Невского с мечами.

Проведенная в марте ВС РФ операция "Поток" привела к началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. В ходе операции бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из военнослужащих 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда специального назначения "Ахмат", а также добровольцев штурмовых бригад "Ветераны" и "Восток-V", преодолев около 15 км внутри трубопровода, внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи в глубине обороны ВСУ. В операции по проходу по газовой трубе участвовали более 600 военнослужащих. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.