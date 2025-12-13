Корвет "Гремящий" завершил деловой заход в Бруней

Корабль покинул порт Муара

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота покинул порт Муара после завершения программы делового захода в Бруней. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж корвета "Гремящий" Военно-Морского Флота России завершил программу пребывания в порту Муара Государства Бруней-Даруссалам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что во время нахождения в порту состоялись экскурсии на борт корвета для сотрудников посольства России и военнослужащих ВМС Брунея.

"Военные моряки России посетили памятные и культурные места, а также приняли участие в товарищеских спортивных состязаниях с военнослужащими Брунея", - проинформировали там.

На Тихоокеанском флоте напомнили, что в рамках дальнего похода корвет "Гремящий" в составе отряда кораблей флота принял участие в российско-мьянманском военно-морском учении "Марумекс-2025", а также совершил заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Бангладеш и Шри-Ланку.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" построен на заводе "Северная верфь". Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Корабль прибыл на главную базу Тихоокеанского флота 30 ноября 2021 года вместе с подлодками "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".