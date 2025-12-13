Спецназ Балтфлота отработал навыки борьбы с диверсантами

Разведку местности спецназ выполнил с помощью БПЛА и комплексов электронной разведки

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Подразделения специального назначения Балтийского флота отработали противодиверсионные действия на полигоне в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"В Калининградской области с подразделениями специального назначения Балтийского флота проведено тактико-специальное занятие по осуществлению рейдовых и противодиверсионных действий. Военнослужащие в составе групп спецназа в заданном районе совершили марш и вышли в зону выполнения разведывательных задач, где обнаружили и уничтожили полевой лагерь условного противника", - говорится в сообщении.

Разведку местности спецназ выполнил с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов электронной разведки. На финальном этапе тренировки группы спецназа были оперативно эвакуированы на бронированных автомобилях. В учениях задействовали около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники.