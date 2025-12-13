Белоусов вручил звезду Героя РФ оператору FPV-дрона центра "Рубикон"

Глава российского военного ведомства во время общения с бойцом с позывным Филин передал ему привет от президента РФ Владимира Путина

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" оператору FPV-дрона Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" с позывным Филин, сообщили в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные награды раненым военнослужащим, проходящим лечение в одном из военных медучреждений, за проявленные мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Вручая медаль "Золотая Звезда" начальнику расчета - оператору FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным Филин, глава военного ведомства отметил высокие показатели боевой работы военнослужащего в ходе применения им ударных беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО", - говорится в сообщении.

Кроме того, Белоусов вручил орден "Александра Невского с мечами" заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, получившему ранение в августе 2025 года и проходящего лечение. "Андрей Белоусов поблагодарил генерал-лейтенанта Эседуллу Абачева за службу и пожелал ему скорейшего выздоровления", - подчеркнули в министерстве.

Белоусов во время общения с Героем России, оператором FPV-дрона центра "Рубикон" с позывным Филин передал ему привет от президента РФ Владимира Путина.

"Я президенту рассказал про 5 танков, про 169 автомобилей. Конечно, это все очень впечатляет. Он просил передать вам большой привет", - сказал министр обороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что обязательно возьмет на контроль решение всех проблемных вопросов военнослужащего и поинтересовался его планами на будущее. Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов доложил главе российского ведомства, что планирует продолжить службу и получить высшее военное образование. "Отлично, давайте тогда об этим поговорим с вами и начнем прямо сейчас", - заключил министр.