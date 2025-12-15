В ДНР заявили о начале гуманитарной операции в Красноармейске и на юге Димитрова

ДОНЕЦК, 15 декабря. /ТАСС/. Гуманитарная операция началась в Красноармейске и в южной части Димитрова ДНР. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"Можно констатировать факт по Красноармейску и в южных микрорайонах Димитрова - уже проводится гуманитарная операция. В Красноармейск уже зашли подразделения военной комендатуры ДНР. Эвакуируют мирных граждан, оказывают медицинскую помощь, завозят уже продовольствие. То есть там потихонечку движутся уже не только войска, но и те, кто движется за войсками, в том числе тыловые подразделения. Тяжелее, конечно, с Димитровым, там еще тяжело вывозить людей, но тем не менее и там эти задачи выполняются", - сказал Кимаковский.