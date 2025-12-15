Изделия ЦБСТ за год уничтожили вражеское вооружение на $2,5 млрд

Депутат Госдумы Александр Сидякин отметил, что в 2025 году Центр беспилотных систем и технологий совместно с партией "Единая Россия" и фондом "Наша правда" доставили бойцам на передовую тысячи аппаратов

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Разработки резидентов Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) уничтожили вооружения противника на сумму в $2,5 млрд за минувший год. Об этом заявил руководитель ЦИК партии "Единая Россия", депутат Госдумы, секретарь Наблюдательного совета ЦБСТ Александр Сидякин.

"В 2025 году ЦБСТ совместно с партией "Единая Россия" и фондом "Наша правда" доставили бойцам на передовую тысячи изделий для уничтожения врага. Результаты говорят сами за себя: разработки резидентов ЦБСТ вывели из строя вражеское вооружение на сумму более $2,5 миллиардов. Это не абстрактные оценки, а подтвержденная эффективность решений, созданных "под задачу", с учетом реальной обстановки на линии боевого соприкосновения. Благодарю всех вас за вклад в общее дело", - сказал он на расширенном заседании правления ЦБСТ.