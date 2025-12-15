В Калининградской области вертолетчики Балтфлота провели учебные полеты

Противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника

КАЛИНИНГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Экипажи вертолетов морской авиации Балтийского флота провели в Калининградской области учебно-тренировочные полеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-24, многоцелевых вертолетов Ми-8, противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые учебно-тренировочные полеты. В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолетов Ми-24 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили условные учебные атаки по наземным целям условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника. В свою очередь, экипажи Ми-8 выполнили полеты на малых высотах по заданным маршрутам. Также экипажи тренировались в выполнении поисково-спасательных работ.