В РФ пересмотрен зачет срока службы для дезертиров

Нововведения затронут и призывников, и контрактников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в том числе предусматривает, что военнослужащим перестанут засчитывать срок прохождения службы уже спустя два дня после самовольного оставления части.

Изменения внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе". Прежде в срок военной службы не засчитывалось время оставления военной части, если оно превышает 10 суток. Согласно одобренному закону, этот временной промежуток сокращен до двух дней. Нововведения затронут и призывников, и контрактников. Кроме того, срок службы призывников перестанут засчитывать, если они без уважительных причин опоздают с прибытием в военную часть больше, чем на два дня.

Законом также расширяется перечень уволенных со службы контрактников, обязанных компенсировать траты на их военную подготовку. Прежде выпускников военных училищ и вузов увольняли с контрактной службы в том числе за нарушение обязательств по защите гостайны, а также если при проверке выяснялось, что их действия создают угрозу безопасности РФ. Уволенные по этим причинам контрактники обязаны были возместить траты на их военную подготовку. Согласно уточнениям в законе, компенсацию также должны будут выплатить контрактники, которых уволили за то, что они получили статус иноагента или ФСБ решила не допускать их к гостайне.

Закон вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.